“¡Qué pelotudo que sos!”: El feroz reto que recibió Roberto Cox de parte de su mamá tras denunciarla en Instagram

No le salió barata a Roberto Cox, luego que al periodista se le ocurriera denunciar a su madre públicamente por un particular encargo que le pidió desde Argentina.

Resulta que el jueves pasado, el periodista de Chilevisión publicó un video en Instagram acusando que su progenitora, Susana Buser, no le pidió una botella de vino o algún otro producto típico de Chile. Le encargó servilletas de papel.

Estpo porque según su mamá, solo en Chile venden servilletas del tamaño de su servilletero. “Voy a denunciar a mi madre porque, a mis 40 años, todavía hay algunas cosas que no logro entender” , dijo entonces el rostro del matinal Contigo en la Mañana.

El reto de la mamá

Durante la jornada de hoy, Roberto Cox publicó la segunda parte de la historia, revelando el audio que el envió su mami, tras ver el video.

“Hola huevón, acabo de ver tu reel de Instagram. No lo puedo creer. ¡Qué pelotudo que sos! Es más me parece que inclusive compraste la servilleta no las chiquititas, las grandes. Me parece que te equivocaste. No, no, no. Es que no lo puedo creer”, lanzó la mujer.

“Encima que te hago un pedido discreto, lo sacás en las redes sociales... ¡¿Por qué no hablás de los pimenteros, conchatum...?!”, reclamó Susan a su hijo.

Aunque se llevó ese tremendo reto, Cox mostró en su video que las servilletas que llevó calzaron perfectamente en el servilletero de su madre.