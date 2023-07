“Me llevé una hermosa sorpresa”: Coté López agradeció a la gente que le subió el ánimo en un supermercado

“Casi nunca voy al súper porque me es más rápido pedir por la aplicación, pero los niños querían ir”, partió contando Coté López a través de una historia de Instagram.

La empresaria reveló que: “Me llevé una hermosa sorpresa”, ya que “mucha gente amorosa que se me acercó (lo que yo siempre agradezco), pero hoy en particular en un lapso corto 3 personas me dijeron: eres mucho más linda que en Ista o TikTok”.

Además, la también modelo reveló que le dijeron que tiene una vibra muy linda, y que le subieron el ánimo demasiado: “quizás ellas sin saberlo, porque yo andaba súper cansada de dos días sin dormir y harto trabajo”.

Por otra parte, la esposa de Mago Jiménez agrego que otra chica en un restaurante le había dicho lo mismo ayer. Así que agradeció las muestras de cariño y manifestó que espera que esas personas lean el mensaje.

Después, siguió publicando historias de su día, y algunas de ellas incluía encuentro con seguidores en un mall capitalino, lugar donde vende parte de su línea de ropa y de maquillaje.

