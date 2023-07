“Fiscalización es de Contraloría”: aclaración de Mónica Rincón a diputado Alessandri por dependencia de la Junaeb causó estragos en redes sociales

La coanimadora del programa “Tolerancia Cero”, Mónica Rincón; y el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, vivieron anoche un par de comentados encontrones en el espacio de análisis político de CNN Chile, cuyo momento más alto lo alcanzó la explicación que la periodista le dio al congresista respecto de la fiscalización de la Junaeb en el marco de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación por el pago de la institución pública de tres mil 500 millones de pesos por 30 desayunos.

Si en el inicio de la entrevista realizada anoche a Alessandri la comunicadora había puesto en jaque al diputado al recordarle sus dichos en favor del golpe militar, minutos después la aclaración que le hizo respecto de la fiscalización a la Junaeb -por parte de la Contraloría y no del Mineduc- causó estragos en redes sociales, donde decenas de usuarios de Twitter cuestionaron la preparación del congresista para defender los argumentos de la acusación constitucional en contra del jefe de la cartera, Marco Antonio Ávila.

El nuevo round de Mónica Rincón con Alessandri

“Es una cifra sideral. La defensa del gobierno no ha sido explícita, no han contestado los oficios con las respuestas concretas que nosotros esperábamos, es uno de los casos importantes que se va a defender, el día miércoles, y pasa un poco lo de Carlos Montes (ministro de Vivienda), que en el caso extremo del ministro Ávila no puede decir ‘no sabía’, porque debió fiscalizar, debió estar encima, debió estar revisando los contratos, y si lo que está pasando ahí es que las platas se desvían o se rindieron falsamente, evidentemente es de la mayor gravedad”, alcanzó a explicar el diputado en el programa de CNN Chile antes de ser interrumpido por la periodista, quien en ese instante le preguntó “¿pero, de quién depende la Junaeb?”.

El silencio de más de cinco segundos tras la consulta, y la cara sorprendida de Alessandri, quien repitió la pregunta de Rincón junto a su categórica respuesta “del Ministerio de Educación”, fueron el momento que tuvo la periodista para aclarar el tema.

“No, es un órgano autónomo, no depende del Ministerio de Educación. Según la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado, dado que tienen que recurrir a alguna causal constitucional, es un órgano autónomo, no depende del Ministerio de Educación. Digo, si ustedes estaban pensando que dependía del Ministerio de Educación y por eso el incumplido, no depende del Ministerio de Educación”, señaló, tajante, la conductora de “Tolerancia Cero”.

“Pero son dineros que salen del Ministerio de Educación”, retrucó Alessandri, quien nuevamente recibió otro mazazo de la periodista, al afirmar que esa partida presupuestaria sale desde el “presupuesto general de la República”.

“Le estoy haciendo el punto porque no depende del Ministerio de Educación, como usted dijo”, señaló.

La defensa de Mónica Rincón en Twitter

Como era de esperar, el tenso momento desató decenas de comentarios en Twitter, donde los hubo usuarios que se mostraron tan sorprendidos como Alessandri, y otros defendieron su postura, argumentando que la propia ley de creación de la Junaeb indica la dependencia del servicio con el Mineduc.

“Revisemos la ley que la creó, sorry, pero Mónica Rincón se equivocó”, escribió @leopoldoquezada en Twitter, argumento que prontamente fue descartado por la propia figura de CNN Chile, quien aseguró que “se le olvidó que se reformó (la ley) en 1973, cuente el cuento completo. Decreto 180″.

La certeza en sus dichos las extendió Rincón en sus redes sociales, donde publicó un clip del momento con Alessandri en su Twitter, y un texto donde insistió en que la fiscalización a Junaeb recae en la Contraloría y no el Mineduc.

“Junaeb es servicio público descentralizado: Corporación Autónoma de Derecho Privado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Preciso a Jorge Alessandri. Cierto que en el presupuesto de la Nación está en partida Mineduc, pero su fiscalización es de Contraloría porque no hay dependencia jerárquica”, puntualizó.