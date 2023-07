“Como ciudadano y homosexual voy a decir...”: Furioso descargo de Neme contra dichos a ministro Ávila

El animador de “Mucho gusto”, José Antonio Neme salió a repudiar las palabras realizadas por la activista Marcela Aranda y la diputada María Luisa Cordero, quienes criticaron al ministro de Educación, Marco Ávila por las clases de educación sexual en colegios, apuntando a su homosexualidad.

“Yo quiero decir algo que ha pasado un poquito desapercibido. Se ha hablado desde el gobierno que esta acusación tiene un argumento homofóbico, que básicamente no hay un contenido sustantivo y que esto tiene que ver más bien con un prejuicio de ciertos sectores sociales y políticos porque el ministro es homosexual”, criticó el periodista, consignó La Hora.

[ “Si él se siente ofendido...”: Doctora Cordero responde a dichos contra ministro de Educación ]

Además, señaló que “yo como ciudadano, como periodista y como homosexual, voy a decir lo siguiente: a mí me parece que acá se ha transgredido la homofobia que pueda tener tal o cual parlamentario. Aquí se hacen acusaciones súper graves, que instalan una narrativa delirante para todas las personas que no somos heterosexuales. Yo no sé si esto pasaría con un ministro heterosexual”.

Feroz reclamo de Neme

Tras esto, cuestionó que se estigmatice a las personas homosexuales de andar por la vida sexualizando a la gente.

“¿Ustedes de verdad creen que las personas homosexuales andamos sexualizando personas por la vida? ¿O que estando aquí voy a tratar de seducir a Gonzalo o tratar de tocar a algún compañero? El ministro Ávila está implementando un plan de gobierno para el cual fue mandatado. Uno puede estar de acuerdo o no, hay muchas de esas fichas de educación sexual que venían del año 2017, entonces a mí me indigna como ciudadano y como homosexual de Chile, que se instale la idea de que un ministro, por ser homosexual, sea responsable de sexualizar menores de edad. Eso es muy grave”.

“Lo que dijo la señora Aranda, que habla puras estupideces, le ha hecho un flaco favor a la derecha, porque debilita la acusación. A mí me duele y me molesta que cualquier persona en Chile pueda decir que alguien por ser homosexual puede sexualizar infantes”, sentenció.