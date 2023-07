“Aún no han sanado”: Mamá de Coni alza la voz ante disputa de su hija con Trini en Gran Hermano

Fue ayer jueves por la noche que la tensión se desató en la casa estudio de Gran Hermano, cuando Constanza Capelli y Trinidad Cerda se empezaron a gritar, luego que esta última se viera muy amistosa con Fran Maira, quien no tiene buena relación con la bailarina del reality show.

Coni acusó a su amiga de “desleal” por andar muy cercana con una enemiga, lo que a su vez desató una disputa entre la propia Coni y Fran, la cual le sacó a relucir el tema de su rehabilitación previa a entrar al reality.

De todas maneras, Fran le pidió perdón por haber sacado ese tema a colación, aunque la respuesta de la otra no fue tan receptiva: “No siento que ella me tenga que pedir disculpas porque no las necesito”, le dijo.

De todas maneras, la pelea que más sintieron los fanáticos del reality fue la ocurrida entre Coni y Trini, ya que esta última se sintió traicionada, sobre todo por las ocasiones en que fue apoyo para su amiga ante personas como la propia Fran.

En cambio, Trini aseguró que prefería que existiera buena onda entre los distintos bandos, actitud que fue calificada de “amarilla” por algunos televidentes.

Mamá de Coni al rescate

En medio de todo este alboroto, solo unas horas antes de estas peleas, Trini había revelado que es trans, y con toda la difícil historia que eso le había significado.

Si las cosas estaban así dentro de la casa estudio, afuera de ella no están mucho mejor, porque vía Twitter, la madre de Trini, Paola Capelli, se definió y se mostró bastante empática con ambas partes. “Dos mujeres hermosas que han sufrido en sus vidas”, comenzó diciendo en un post.

“Mi bebé que sufre cuando tocan heridas que no han sanado y Trini que hace todo por tratar de encajar cuando te han dañado tanto”, expresó sobre su retoña y la amiga. “Eso no las convierte en malas personas, sólo en chicas que aún no han sanado”, finalizó.