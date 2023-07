“Me tienen aburrida”: Steffi Méndez rompió el silencio tras polémica de DJ Méndez con Iván Arenas

Steffi Méndez rompió el silencio tras ser consultada en reiteradas ocasiones sobre la polémica que envuelve a su padre, DJ Méndez con Iván Arenas.

Cabe recordar que el ‘profesor Rossa” aseguró que el cantante nacional le adeuda un total de 70 millones de pesos, lo que provocó la reacción del intérprete.

En este contexto, es donde la hija de Leo alzó la voz y decidió referirse al tema mediante un Instagram Live, donde incluso bloqueó a un par de cibernautas que se dedicaron a criticarla sobre esto.

“¿Oye, hablemos algo? Es que me tienen aburrida, sé que es solo para calentarme la cabeza de alguna manera, pero eso que está pasando con el profesor Rossa y mi papá, ustedes entienden que yo no tengo nada que ver”, planteó de entrada la influencer.

“No porque yo sea la hija de él, tengo que andar respondiendo por sus problemas. Lo encuentro absurdo... Encuentro absurdo que la gente tenga tanto estómago para ir a decirme a mí”, añadió.

Asimismo, pidió que “paren la hueá, escríbanle directo a él si quieren, él tiene redes sociales, muy fácil”, aseguró.

Por último, la influencer aclaró que “yo no voy a corroborar nada, no voy a decir nada, porque no me corresponde y no tengo nada que ver”, cerró.