“¿Quién presta 70 palos?”: Iván Arenas denunció a DJ Méndez de mantener una millonaria deuda con él

Iván Arenas, conocido popularmente por su personaje del “Profesor Rossa”, realizó una inesperada denuncia contra el cantante nacional, DJ Méndez, a quien acusó en una entrevista en el streaming de Willy Sabor, de deberle 70 millones de pesos.

Fue en el adelanto del programa “Es la hora de tu podcast”, que se emitirá este jueves y viernes en Youtube, que el comediante sorprendió tanto a Willy Sabor como a “DJ Lolito” Martínez -el otro conductor del streaming- con su inédita confesión, la cual llegó luego de asegurar que “sería bueno dejar la cagada aquí”.

La denuncia de Iván Arenas

“Sería bueno dejar la cagada aquí, que nunca lo he hecho”, señaló Arenas, quien luego de recibir la venia de ambos animadores se apresuró en acusar la deuda del cantante chileno.

“No, decirle a DJ Méndez que se acuerde de mí, que me debe 70 palos. Entonces, pa’ que lo sepa, nunca lo había dicho”, denunció Arenas, quien reconoció haberse confiado del artista para comprometer la millonaria cantidad de dinero.

“¿Quién presta 70 palos?”, le preguntó Sabor, a lo que el comediante respondió con un contundente: “Yo, poh, el saco de... ¿cago a otro? ¿no?”.

La furiosa respuesta de DJ Méndez

La revelación de Arenas, que llegó en el adelanto publicado en la cuenta de Instagram del programa, y como era de esperar, provocó una avalancha de comentarios en el hilo de la publicación. Uno de ellos fue del propio acusado, quien desconoció la deuda con el “Profesor Rossa” y se defendió de las críticas de usuarios de redes sociales asegurando que al humorista “quizás una vez me lo topé en algún canal”.

“Que lata lo del ‘Profesor Rossa’ aquí. Lo admiraba hasta este momento. Me extraña que una persona así tenga que hacer este tipo de cosas, porque yo a él lo he visto quizás una vez, que me lo topé en algún canal”, afirmó DJ Méndez, quien desafió al humorista para mostrar los documentos que demuestren la existencia de la millonaria deuda.

