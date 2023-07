Julia Fernandes sufrió feo accidente en la nieve: “Se me quedó colgada la pierna”

La exchica reality, Julia Fernandes dio a conocer que sufrió un grave accidente mientras practicaba deporte en la nieve y que le provocó una lesión en la rodilla.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde mostró que estaba realizando snowboard, cuando se accidentó y fue llevada a una clínica.

De hecho, la ex choca reality compartió una historia desde una silla de ruedas, mostrando todo el procedimiento que le aplicaron en la Clínica Alemana.

Además, la modelo revelo con detalles cómo ocurrió este accidente, donde señaló que “fue la caída más hueona”.

[ LEE TAMBIÉN: Familia de Rubén de Gran Hermano denunció que recibe acoso en redes sociales: “Nos han llegado mensajes muy fuertes” ]

“Como una pelotuda”

“Me encantaría decir que me caí haciendo un freestyle, o que estaba afuera de una pista y me caí, pero fue ridículo. Me caí subiendo el andarivel de arrastre, sola, como una pelotuda”, reveló.

De acuerdo a su relato, ella estaba realizando una maniobra cuando esto pasó. “Se me quedó colgada la pierna, entonces la pierna se fue arrastrando y yo me quedé en el piso, y sonó, solo escuché la rodilla que sonó”.

“Tengo un aguante para el dolor, pero esta vez me dolía demasiado la rodilla, tanto así que yo me paré un tiempo y me puse nieve porque me dolía mucho. Y tuve que bajar toda la nieve en snowboard, y lo hice llorando”, relató.

Incluso contó detalles de la lesión. “El doctor me dijo que es una fractura de meniscos, que tiene que poner una aguja dentro de la rodilla, anestesia, estirar la pierna y ahí hacer la resonancia para ver si necesito cirugía”.

Tras contar el desafortunado suceso, Julia reveló que se trataba de un esquince grado 3.