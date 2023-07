Prima de Arturo Vidal se puso la camiseta y envió duro mensaje a Marité Matus

Una prima de Arturo Vidal se fue en picada contra la exesposa del futbolista, Marité Matus, debido a las acusaciones por deuda de pensión alimenticia que surgieron contra el jugador, y las ácidas indirectas hacia su persona.

“Mientras miles de madres esperan que les paguen sus deudas de alimentos, ellos siguen tranquilos gastando en todo menos en sus hijos”, dijo la ex del King, puesto que no sería la primera vez que incumpliría con los pagos.

Debido a esto, el matinal “Contigo en la Mañana” de CHV emitió un reportaje sobre las acusaciones realizadas por Mauricio Israel, quien reveló que Vidal debería cinco meses de pensión.

Prima de Vidal advierte a Marité Matus

Además, mostraron el mensaje que Araceli escribió en el muro de Instagram de Marité Matus.

“Hola. Te lo diré simple. Las dos sabemos cómo son las cosas, ¿verdad?. Hasta ahora, nunca me he metido en nada, pero (ya) para con tu victimización, porque las dos sabemos que hay mucho que no te dejará en buen pie”, agregó.

“Y no me mandes frases elevadas, porque te conozco y sé cómo eres en verdad”, escribió en tono amenazante, consignó La Cuarta.

Pero ella no fue la única, puesto que su pareja Sonia Izasa también le dejó un recado poco amigable.

“Para la persona manipuladora todo el mundo es traidor si no hace lo que ella quiere”, escribió la fitness.