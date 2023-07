“Tu fuerza es mi inspiración”: Marco Ferri reaccionó a la buena noticia sobre el estado de salud de Aylén Milla

En la noche del 20 de julio, Aylén Milla decidió compartir una buena noticia con sus seguidores en redes sociales y reveló que venció su lucha con el cáncer de mamá.

“Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba, 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo). Me dijiste: ‘Hola, vengo a enseñarte muchas cosas que no estás entendiendo por las buenas’. Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé y te pregunté: ‘¿Qué quieres mostrarme?’”, escribió en la publicación.

“Gracias por esta enseñanza, pero aquí te entierro, te despido y no regreses nunca más! Adiós. Amén”, cerró la argentina.

A raíz de esta publicación, la influencer recibió cientos de mensajes de parte de sus seguidores, incluido uno de su expareja, Marco Ferri, quien le dedicó unas tiernas palabras a su antiguo amor.

“Estaba convencido de ello desde la primera vez que me contaste. Tu fuerza es mi inspiración, y seguro que lo es también por muchos más. Por cierto, yo pensaría en quedarme rapada si fuera tú, hasta ese corte te queda hermoso”, expresó el italiano en Instagram.

Al exchico reality también se sumaron otros rostros del mundo de la farándula y del internet, tales como Michelle Carvalho, Pampita, Belén Soto, María José Prieto, Gissella Gallardo, Claudia Conserva y Rocío Marengo.