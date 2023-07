Influencer mexicano denuncia bullying de medio de noticias por su look al ir ver Barbie: le sacaron fotos a su trasero

Famosos, rostros e influencer han ido en masa al estreno de la película Barbie, donde vestimenta rosada es la que prima en las salas de cine. Lamentablemente un famoso tiktoker mexicano, no lo recordará de buena forma.

Ernesto Romanov acudió a un cine en Matamoros, México, luciendo una camisa y sandalias rosadas. Lo que no se imaginó nunca es que sería víctima de bullying por parte de un medio de comunicación.

El joven aseguró que el medio Noticias Sur de Texas y Matamoros le sacó fotografías que fueron publicadas, que finalmente se convirtieron en memes.

“Una página hizo unas publicaciones que provocaron que mucha gente me dijera cosas que me lastimaron. Pero lo que más me lastima es que una página así de seria, una página de noticias, tome fotos de mi trasero, que me tome fotos de atrás, con afán de hacer bullying, y que me tome fotos sin mi consentimiento dentro de un negocio a donde yo voy a disfrutar, con afán de pasar rato, de estar bien”, relató.

“¿Con qué afán tomas fotos de mi persona sabiendo que puedes causarme daños a mí y mi ansiedad?”, agregó.

“Ne siento triste y vulnerado. No me afectará tanto. Tengo yo la fortaleza de salir. Pero esta noche yo no duermo tranquilo”, sentenció.