“No te hagas el…”: El tenso round en vivo que protagonizaron Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez

El intenso debate sobre si se debe exigir la boleta en las tiendas y centros comerciales se tomó el matinal esta mañana. Los conductores JC Rodríguez, Monse Álvarez y Roberto Cox discutieron acaloradamente sobre la posibilidad de legislar para dar más atribuciones a los funcionarios de seguridad privada, esto a raíz de la agresión propinada por un guardia de seguridad a un cliente al interior del mall Marina Arauco de Viña del Mar.

“Yo no digo que tú te arranques, sino que se haga la ley. Para eso hay una ley. Si un guardia te para en la puerta, tú paras. Él no te puede revisar, él no te puede pedir la boleta y ver qué tú tienes”, comenzó señalando Roberto Cox.

Monserrat Álvarez intervino y manifestó estar de acuerdo con la medida de exigir la boleta: “Creo que en este minuto, sí creo que un guardia, al interior de la tienda, podría decir ‘sí, su boleta’”, señaló.

JC Rodríguez se mostró en desacuerdo con la idea de que los clientes sean obligados a mostrar sus pertenencias. “Uno no le puede dar atribuciones a quienes no la tienen”, comenzó señalando, para agregar que “No creería correcto que, ante el sonido de una alarma, a los clientes se les obligue mostrar sus pertenencias y boleta, sin presencia de Carabineros”.

“Bueno, yo no estoy de acuerdo con la ley. Por favor, no estoy de acuerdo con la ley en este minuto”, manifestó la conductora de “Contigo en la mañana”, para luego afirmar que aquellos que no tienen nada que ocultar no deberían tener problemas con esta solicitud. “El que nada hace, nada teme”, subrayó Monserrat.

Rodríguez señaló que esto puede llevar a hechos discriminatorios por sospecha, destacando que a veces suenan las alarmas porque “en caja se les olvida sacarlas.”

Álvarez expresó su postura a favor de la medida de seguridad, afirmando: “Prefiero que la tienda tenga harto control para que no haya un ‘mechero’ a mi lado”.

“Ese control tiene que realizarse sin pasar a llevar los derechos civiles”, le respondió JC.

El tenso round en vivo que protagonizaron Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez tuvieron tensa discusión en vivo. Captura de pantalla.

La discusión alcanzó su punto más tenso cuando Rodríguez insistió en la importancia de respetar los derechos civiles y la necesidad de claridad en la ley. “Perdóname, pero me siento responsable de este programa porque lo hemos construido durante cuatro años. Señor, señora: si usted en el vértice de una tienda le piden que abra su bolsa y que muestre boleta, no lo haga, (espere a) que llegue Carabineros”, sugirió Julio Cesar.

Álvarez mostró su desacuerdo con su compañero al afirmar: “Pero Julio, no te hagas el…”, sin terminar la frase, para continuar espetándole: “A ver, no nos confundas. No, ojo ahí. Julio, lo que estamos diciendo es otra cosa”.

“La ley es clara y el Sernac lo dijo: las tiendas no tienen derecho a pedirte la boleta (…) Lo que estamos discutiendo es si queremos que eso cambie o no”, aclaró la conductora.

Finalmente pasaron a otro tema y despidieron al joven agredido que se encontraba en despacho, para pasar a otro tema de la jornada.