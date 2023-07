“Nunca me asustaron los cambios”: Gala Caldirola grabó emotiva despedida para sus amigos y fans chilenos

Finalmenye, la propia Gala Caldirola confirmó en redes sociales que se va de Chile, para comenzar una nueva vida junto a su hija Luz, y reencontrarse con su familia en España.

Habló su mánager al respecto y corrieron varios rumores sobre su nueva vida en redes sociales, pero ahora fue ella misma quien subió un video a su cuenta de Instagram para despedirse del país y sus fans chilenos.

“Hace 9 años pise por primera vez Chile… Nunca imagine que construiría algo tan bonito y tan profundo con este país”, comenzó expresando Gala Caldirola.

Además, la modelo aseguró que la decisión la tomó en conjunto de Mauricio Isla, quién es su exesposo, y padre de su hija, Luz Elif. “Después de haberlo pensado y conversado con el papá de Luz (Él siempre será parte de todas las decisiones que involucran a nuestra bebé) Esto quería decirlo antes de que se genere esa duda}”, añadió.

“Hoy decido volver a España con mi pequeña a reencontrarme con mis raíces, con mi familia… Buscando contención, protección y estructura familiar”, confirmó Gala Caldirola.

De vuelta al viejo continente

Por otra parte, la modelo contó que tiene esperanza en este nuevo paso junto a su pequeña de cinco años. “Nunca me asustaron los cambios por que confío en mi! Por que siempre fui una mujer independiente y me esforcé para lograr todo lo que me propuse! Y esta vez no será diferente, voy por la vida que sueño!”.

“Pero con mucha pena también por que dejo aquí a amigos que amo con toda mi alma y que voy a extrañar muchísimo», agregó.

Por último, Gala Caldirola finalizó su discurso diciendo: “Con una carrera laboral de la que me siento orgullosa y agradecida. Con una familia chilena preciosa. Solo quería agradecer todo el amor que me dieron siempre, son un país maravilloso!!! Gracias”.