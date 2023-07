¿Pinilla es papito corazón?: Gissella Gallardo responde a relación actual con el padre de sus hijos

Encantadora, radiante y pensando en su desarrollo profesional se encuentra Gissella Gallardo. Influencer de la tienda Corona, quien conversó con Publimetro sobre su nuevo presente, tras la triste partida de su amado padre y la separación con Mauricio Pinilla, confesando que el 2022 fue “el año más triste de mi vida”.

“Estoy muy contenta porque estoy empezando a trabar en lo que estudié, que es periodismo”, comenta risueña y distendida, respecto a su participación como panelista en el programa “Tal Cual” y sus futuros proyectos en Canal 13, donde posiblemente la veamos participando en el nuevo programa El Purgatorio.

“Estoy dedicada a trabajar y recuperar el tiempo perdido en mí, de estos años que no trabajé y no me desarrollé profesionalmente. Me dediqué a la maternidad y quise acompañar a Mauricio en su trabajo y cuidar a mis niños, porque estábamos en muchos países distintos y me dejó una gran satisfacción, pero hoy día quiero empezar a trabajar en mí”, sinceró a este medio durante un evento en tienda Corona, donde es la flamante influencer.

Respecto a su actual relación con Mauricio Pinilla, confiesa que está mejor que nunca, por el bien de la familia y sus hijos.

Pinilla no es papito corazón

“Tenemos una súper buena coordinación con los niños. Él los puede ver cuando quiera, cuando yo necesite. En eso no tenemos ningún problema. (Está) Súper bien la relación con los niños”, confiesa justo cuando suena su celular con un llamada de su exmarido, a quien tiene agregado como MP en su lista de contactos.

Respecto al pago de pensiones, tan en boga por estos días, con acusaciones hacia Jorge Valdivia y Arturo Vidal de parte de las exparejas, Gissella Gallardo destaca que Pinilla se coloca la camiseta por sus hijos.

“(Se porta) Súper bien. Nada que decir. Yo nunca lo he puesto (en la lista de papitos corazón). La verdad es que se porta súper bien”.

Finalmente, se refirió al dramático cuadro de estrés que lo llevó a internarse en la clínica, confesando que él siempre contó con todo su apoyo.

“Ha habido mucho estrés en su vida y por eso estuvo en la clínica. Nosotros apoyándolo cien por ciento. Porque, los niños quieren que su papá esté bien. Es un amor incondicional de los hijos por el papá. Lo que (él) necesitara, siempre estuvimos disponibles”.

Aunque, descartó de lleno darle consejos.

“Mauricio ya está grande y cada uno es dueño de su vida y ve las cosas que hace. Yo estoy ahí para apoyarlo, si es que puedo, si es que me pide, si es que cualquier cosa, pero nada más”, recalcó.

Finalmente, respecto al amor, confesó que su corazón está solo con su amado padre. “Mi crush es mi papá”, sentenció.