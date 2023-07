“Debe ser sorpresa para ellos”: piloto se hizo viral en TikTok al mantener en secreto destino del vuelo por una despedida de soltero

Un hilarante e insólito momento vivieron los pasajeros de un vuelo en España gracias al mensaje que su piloto les dio en medio del viaje a un “rumbo desconocido”, y que rápidamente se convirtió en un video viral de TikTok, debido al particular motivo para la reserva del destino.

El compromiso tomado entre el piloto de la aeronave con las amigas de una novia, que lo obligó a ocultar el lugar donde un grupo de jóvenes serían llevados a disfrutar de unas desenfrenadas despedidas de soltero.

El llamado del piloto en video viral

En medio de la risa cómplice de la usuaria @brendaortv, fue que el hombre detrás del mando de vuelo sorprendió a los pasajeros en el habitual momento en que los pilotos entregan los datos del viaje y los minutos que restan para tocar tierra firme.

Esto, porque el piloto indicó por los micrófonos del avión que “el destino del vuelo no lo podemos decir”. Un aterrador mensaje en un principio, que tras pocos segundos se convirtió en una serie de risas al destacar que “hay varias despedidas de soltero y tiene que ser sorpresa para ellos”.

“Bueno, el destino del vuelo no lo podemos decir, porque hay varias despedidas de soltero y tiene que ser sorpresa para ellos. Como los demás, ya lo saben ustedes, a menos que se hayan equivocado (...) sólo les podemos decir que al destino donde van está lloviendo y ahora hay cuatro grados de temperatura, a los de las despedidas. Serán 55 minutos de vuelo hasta llegar a destino”, lanzó el piloto, cuya graciosa intervención fue ampliamente celebrada en redes sociales.