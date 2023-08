“No debería llorar... Acá la edad no tiene nada que ver”: Karen Bejarano arremete contra Mónica de “Gran Hermano” tras traición a la “Familia Lulo”

Karen Bejarano ha demostrado ser una fiel seguidora de la versión chilena de “Gran Hermano”, tanto que ha dado su opinión de diversos momentos y personajes que participan en el reality de Chilevisión.

Ahora, aprovechó sus redes sociale para sumarse a las críticas en contra de Mónica, quien se fue en contra de la “Familia Lulo” tras, supuestamente, excluirla del grupo.

“Somos los 3 nomás”, habrían dicho desde “La resistencia” mientras ella estaba ahí.

“Duele, porque yo los consideraba”, aseguró Mónica en conversación con Hans.

Sin embargo, hay que recordar un detalle importante, puesto que la participante más longeva le dio dos votos a Constanza durante la última jornada de nominación y finalmente, la bailarina terminó en la placa de eliminación.

No le cae bien a Karen Bejarano

Por esta razón, Karen Bejarano expuso que no entendió la acciones de Mónica y expresó su descontento a través de su cuenta de Twitter.

“Señora Monica, usted le dio sus 2 votos a la Coni y, ¿Ahora quiere que la sumen en su grupo? No po’ Moni, uno no cobra sentimientos si anda haciendo malas jugadas por atrás”, dijo.

“¿Cómo te molestas con una señora de 80 años? ¿Te gusta verla llorar así?”, le preguntó un usuario de la plataforma.

“No, me parece que nunca es tarde en la vida para aprender a valorar a la gente. No disfruto su dolor, pero a mi parecer si ella voto por Coni (quien no la nombró como parte de su grupo), no debería llorar. Acá la edad no tiene nada que ver”, recalcó Karen Bejarano.

