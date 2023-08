“Si el universo me lo permite”: Camila Nash habló de sus ganas de ingresar a un reality show

Camila Nash realizó una tremenda revelación a sus seguidores de Instagram, en una reciente transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales.

La modelo conversó con sus fanáticos y habló sobre la posibilidad de regresar a televisión de mano de un reality, tal como se hizo conocida en Chile.

Aunque según contó, no sería de la mano del programa de “Gran Hermano” de Chilevisión, ni de la nueva apuesta que anunció hace unos días, Canal 13, de acuerdo a lo que consignó Página 7.

“Yo ya no soy el personaje de antes, si me llamaran sería para que explotar uno nuevo, porque he evolucionado en mi carácter, mi autenticidad. Hice un camino de desarrollo personal bien bonito”, aseguró.

Una nueva Camila

Ahora Camila se siente totalmente distinta, por lo mismo cree que “sería un tremendo personaje, pero diferente al que ustedes conocen, pero hay que estar encerrado para saber”.

“(Sería) más libre, más grande. Ya tengo 37 años y cuando estás más viejita, te pones más segura de ti misma, confías más en tus dones y entiendes más tus defectos. Aprendes a poner límites de manera más sana”, declaró.

“Igual sería media suelta, porque yo nunca tuve romances en los reality, porque tenía muchas barreras, porque me daba cosa lo que la gente dijera, especialmente mi familia. Pero ya no me importa”, contó.

Sobre sus ganas para ser parte de este tipo de formatos explicó que “me gustaría encerrarme, si el universo me lo permite, una vez más, para disfrutar la experiencia neta”.

“Antes estaba con la cabeza afuera, me preocupaba mucho el qué dirán, pero me encantaría hacer tele. Me da lo mismo si es en Chile o en México, pero ojalá que así sea”, finalizó.