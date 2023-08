“No estoy desesperada...”: Daniela Castro respondió sin filtro a desubicados que cuestionaron su soltería

La ex Master Chef Daniela Castro respondió sin filtro, a través de sus redes sociales, a una usuaria de redes sociales que la criticó por su estilo de vida y decisiones amorosas que ha tenido durante los últimos años.

De hecho, mediante su cuenta de Instagram, en la ya conocida dinámica de “preguntas y respuestas”, Daniela permitió que sus seguidores le dejaran cualquier tipo de consulta.

Fue ahí que una cibernauta comenzó a cuestionarla por el amor que siente hacia sus mascotas, asegurando que “creo que esa idolatría que tienes por esos perros no te permite tener una relación normal con un hombre”.

Utilizando una imagen de sus mismos perros, la aludida contestó: “Ayuda, ¿qué se hace con este tipo de opinión? Prefiero tener a mis peyis (perros) que una relación. No sé si eso responde a tu nefasto comentario”.

Después, la misma mujer, de acuerdo a lo que la propia Daniela dijo, le hizo otra consulta no en muy buenos términos, preguntándole: “¿Por qué ningún hombre te ha tomado en serio?”.

“No hay apuro”

En ese momento, Daniela no aguantó y contestó con todo: “Atención, la misma que me preguntó lo de mis perros y los hombres, ahora pregunta esto. ‘Amiga’ y a ti quién te dijo que ellos no me han tomado en serio, jajaja. He tenido relaciones maravillosas y han durado lo que tienen que durar, no estoy desesperada por casarme, así que no hay apuro”.

“Eres la típica galla que cree que los hombres son los que terminan con una y son quienes deciden por nosotras. Amiga, si quisiera podría seguir pololeando con varios de mis ex, pero las personas cambiamos y por lo mismo hemos tomado caminos diferentes”, añadió.

Después hizo una fe de erratas, apuntando que “mi respuesta excluye a los dos nefastos que me imagino son a los que se refiere esta señorita. He pololeado 10 veces y no permitiré que dos pelotudos empañen las 8 relaciones bonitas que he tenido. Y debí decir que me conocí mucho a mí misma con esas dos relaciones malas, así que de todo se agradece”.

