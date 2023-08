Alfredo Castro: “Todo se pudrió desde el momento en que Aylwin dijo que habría justicia en la medida de lo posible”

(NurPhoto via Getty Images/Archivo)

El actor nacional #AlfredoCastro se refirió a la dictadura y a los 50 años del Golpe de Estado, justo cuando se estrenan dos producciones en las que interpreta a Salvador Allende y en otra a un cercano a Augusto Pinochet.

De hecho, el actor será Allende en “Los mil días de Allende”, serie que TVN exhibirá en septiembre. “No se ha puesto aún en el lugar que se merece. La ONU lo va a nombrar uno de los líderes más importantes del siglo XX y aquí recién lo estamos redescubriendo. Fue una figura política notable y un verdadero estadista, un hombre del Estado”, aseguró el artista chileno en entrevista con The Clinic.

Además, en la película “El Conde” de Netflix, Castro será un sirviente de Pinochet, quien es puesto como un vampiro que vive en el sur de Chile y que es interpretado por Jaime Vadell. “La historia me hizo mucho sentido, porque efectivamente Pinochet nunca murió y aún no ha muerto. La película trata de eso, de cómo tendremos que vivir y convivir con esa figura por siempre, ahora puesta en su lugar, claro”, aseveró.

Por otra parte, habló sobre la conmemoración de los 50 años. “Sin pasado, no hay futuro, y eso al parecer no es compartido por todos y ha dado espacio al negacionismo y a la regresión de ciertas ideologías nefastas”, lanzó.

“Habría sido muy distinto si en Chile se hubiera hecho algo similar a lo que se hizo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que no fueron solo los juicios sino que se levantó desde el Estado un discurso de no repetición”, afirmó el actor, quien criticó que la labor de “memoria” lo hagan “agrupaciones de detenidos desaparecidos y no el Estado”.

“Todo se pudrió desde el momento en que (Patricio) Aylwin dijo que habría justicia en la medida de lo posible. Fue sumamente desafortunada esa frase y aún la arrastramos como una tragedia que se repite”, dijo -entre otras cosas- el actor.

