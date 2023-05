“Está todo el mundo muy furioso”: Alfredo Castro reconoce que evita salir a la calle y ver TV tras triunfo del rechazo

Una de las figuras más trascendentes dentro de la escena actoral chilena, Alfredo Castro se alista para el estreno del filme “Los colonos” en el Festival de Cannes, sin embargo, y pese a su participación en la ópera prima del director Felipe Gálvez, confesó en entrevista con elpais.com que desde el triunfo del rechazo en el primer proceso constitucional evita salir a la calle y, de plano, ya no ve televisión.

Es que el impacto que supuso lo que, a su juicio, fue una farra de parte de los convencionales constituyentes, lo dejó tan ensimismado que optó por apartarse de su entorno cercano en Chile.

El desencanto del actor

“Está todo el mundo muy furioso. De lado y lado”, aseguró Castro, quien dio su entrevista a la versión nacional del diario español “en una cafetería a pasos de su casa”, signo inequívoco de su pesar por el revés electoral, y el motivo principal para eludir las “salidas de casa” y “ver televisión”.

“Volver a vivir un desencanto tan grande en un momento en que la vida comienza a declinar o cambiar es muy triste”, afirma el actor de ya 67 años, férreo promotor del primer proceso constitucional para la redacción de una nueva Carta Magna, pero un desencantado de este segundo proceso, que llegó luego que “los convencionales ‘se farrearan’ la oportunidad por ‘pequeños lujos’ y que decantaron en que el actual no le guste ‘nada, nada, nada’”.

Con todo, y ad portas del estreno del filme en Cannes, Castro reconoce cierto paralelismo entre la trama de la película que protagoniza, y que aborda “el genocidio del pueblo originario selk’nam en la Patagonia de principios del siglo XX”, con lo que por estos días acontece en el país luego del fracaso institucional por defenestrar la Constitución escrita en la dictadura militar.

“El paralelo de la película con lo que sucede ahora en el país es súper interesante políticamente porque da cuenta que no ha pasado nada en cuanto a la justicia. Para mí, el tema de la impunidad contamina y atraviesa todos los temas”, indica el actor, quien interpreta en “Los colonos” al personaje de José Menéndez, un “hombre al que el Gobierno chileno le da la orden de colonizar un pedazo de tierra en el fin del mundo, que acaba en la devastación de una etnia”.

“Yo, un hijo de una familia clase media, me eduqué en que Chile fue descubierto por los españoles; con mucho orgullo hablaba de las tres carabelas de Colón y me parecía precioso. Hasta que hace 30 años alguien me dijo: ‘En Chile había personas dos mil años antes de que llegaran los españoles’. Esos cuentos de colonos, que me parecían fascinantes, ahora me parecen horrendos”, indica Castro, quien abrocha su entrevista en el diario español reconociendo su innegable interés en representar roles en “películas oscuras”.