“La telebasura parte por las noticias hasta los realitys”: Pablo Chill-E se lanzó en contra de “Gran Hermano” y se llenó de críticas

Pablo Chill-E vuelve a hablar de “Gran Hermano” a través de sus redes, y esta vez lanzó una fuerte crítica al tipo de contenido que se transmite en las pantallas chilenas.

El rechazo del cantante hacia este formato de programas habría comenzado luego de que Jennifer, más conocida como “La Pincoya sin glamour”, hablara sobre que era la prima del artista. Sin embargo, y luego de ver las reacciones de los cibernautas, él negó rotundamente estar emparentado con la participante.

Tras mencionar a la jugadora del espacio de Chilevisión en su cuenta de Twitter, el algoritmo de la plataforma hizo que le apareciera contenido del reality, hecho que no le agradó para nada a Pablo.

Aunque, horas después, logró silenciar “la mierda” que le aparecía de “Gran Hermano”. “Gracias a los que me enseñaron a silenciar wuajajajaj se los agradezco tanto ya no tengo que ver más mierda de GH”, escribió.

La crítica a la pantalla chica

Posteriormente, Pablo decidió arremeter en contra del contenido que dan en los canales de televisión abierta, tratándola de basura.

“Recuerden que la telebasura parte por las noticias hasta los realitys”, aseguró de entrada, refiriéndose a estos formatos.

Según su análisis, estas producciones “te quieren distraído y desinformado para hacer de las suyas después. Si quieren entretención mejor salgan al parque a tomar aire”, aconsejó.

“También pueden visitar algún hogar de menores o salir a repartir comida y frazadas a la gente de la calle”, añadió.

Claramente, sus palabras generaron reacciones en la plataforma, puesto que los cibernautas aseguraron que le estaba “dando color” y que cada persona ve qué hace con su tiempo libre, y de pasada, aprovecharon de bromear que por qué sigue negando a su prima Jennifer.

“Baja 3 pueblos, acepta que cada uno ve lo que quiere y eso no lo hace estar desinformado (...) Lloramos por el país, y nos reímos con tu hermana Pincoya”; “Uno puede distraerse e informarse a la vez. Si no puedes, el problema eres tú y no el reality”; “Igual puedes ir al parque y ver el reality, una no excluye a la otra y con esto quiero decir que porque veas un reality no quiere decir que eres tonto o que el resto del dia no te informes de otras cosas”; fueron algunos de los comentarios en la publicación.

