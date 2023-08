“Me saqué la ñoña”: Teresita Reyes sufrió fuerte caída en la escalera de su casa

La actriz Teresita Reyes (73) se refirió a la dura caída que sufrió días atrás en su casa, cuando grababa un video en la escalera. Accidente que la dejó con un cabestrillo en su brazo derecho por una fractura.

Según contó al medio Página 7., todo ocurrió “de estúpida y distraída”, reconociendo que “una hace cosas que no debe hacer para su edad”.

“Estaba en mi casa grabando un reel (video), subo un par de escalones, y mi hija (su productora) me avisa que hubo un problema, que no me fuera todavía”, explicó.

[ Loreto Aravena reaccionó a escena de Claudia torturada en serie Los 80: “Entendí la historia de mi país” ]

Fue en ese momento que decide bajar las escaleras, pero de espaldas.

“Entonces bajo, pero a lo Michael Jackson, hacia atrás. Me faltó el último escalón, no conté bien, y me fui de… caí como un saco de papas”, recordó.

Producto de ello, quedó con un profundo dolor en su brazo, pero agradeció no haberse golpeado la cabeza.

“Si este brazo que está sufriendo como loco ahora no se hubiera interpuesto, mi cabeza se habría partido. Nunca había sentido un dolor tan grande, yo que tuve cuatro cesáreas, tres operaciones, nunca me quejé”, señaló, agregando que, incluso, se desmayó.

Tras la fuerte caída, la actriz quedó con licencia médica por un mes, reposo y varios medicamentos.

Respecto a su trabajo en la teleserie de Mega “Cómo la vida misma” señaló que, por el momento, no tiene que preocuparse.

“Me dijeron que no me hiciera problema, hasta que mi personaje (Hilda Torres) aparezca más. Ahí van a tener que ver qué hacemos. Ahora están en otra historia, así que me siento más tranquila”, comentó.

Finalmente, envió un mensaje a los adultos mayores a cuidarse y prevenir las caídas.

“Decirle a la gente de todas las edades, sobre todos a las que estamos viejas, que seamos más precavidos, cuidémonos”, señaló al citado medio.