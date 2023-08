“Dame una explicación racional”: Gino Costa y Arturo Guerrero se enfrascaron en tensa discusión por alza en el kilo de papas

En una entrevista en el programa “Hoy se habla” el lunes por la tarde, Arturo Guerrero, vocero de La Vega Central, abordó la creciente preocupación sobre el alza en el precio del kilo de papa. Guerrero compartió su perspectiva, recordando su advertencia del año pasado sobre la subida de precios y destacando las razones detrás de este cambio.

“Yo lo dije en agosto del año pasado, que la papa iba a subir de precio este año. El problema es que se mantuvo por 7 u 8 años al mismo valor. Los desinfectantes, abonos, semilla, mano de obra, traslado… La gente se olvida”, comentó Guerrero, destacando los diversos factores que contribuyen al aumento de costos en la producción.

“Yo le pregunto a cualquiera de las personas que dan opiniones que no entienden, ¿por qué creen que se acaba la mano de obra agrícola? Porque en muchas partes no es rentable, y esta crisis se venía advirtiendo”, continuó. En esa misma línea aseguró: “El precio duele, claro, pero el agricultor tiene que ver la oportunidad. A él nadie lo ayuda”.

En ese momento, el periodista Gino Costa le lanzó un directo reclamo: “Está bien, puedo llegar a entender que este tiempo se frenaron, pero ¿cómo la suben cuando estamos complicados económicamente? El ministro se enojó y habló de colusión… Creo que no me la pueden subir ahora”.

En respuesta a los dichos del periodista Guerrero señaló: “Gino, dame una explicación racional… La papa es una necesidad, pero cuando hablamos de agricultura, mano de obra, y el costo que tiene producir, seamos serios. Para algo están los organismos, pero les aseguro que no hay colusión. Se los aseguro y se los doy por firmado. Esto es oferta y demanda”

Respecto a las preocupaciones sobre el impacto económico, Guerrero compartió su punto de vista: “El precio duele, claro, pero el agricultor tiene que ver la oportunidad. A él nadie lo ayuda”. Estas declaraciones generaron un enfrentamiento tenso con el periodista Gino Costa, quien cuestionó el aumento de precios en tiempos de dificultades económicas.

Guerrero defendió la subida de precios como resultado de la oferta y la demanda. También abordó el tema de la importación de papas de Argentina, argumentando que se debe a la mayor producción de este país y su oferta más abundante.

“Está más barata porque Chile no es un productor que exporte papas. Había zonas, como La Serena, que antes plantaba, pero ya no lo hace porque no es rentable… Cambió todo el rubro agrícola. Usted está hablando con un agricultor”, sostuvo el vocero.

En relación con el futuro, Guerrero proyectó que la situación podría cambiar en 2024, cuando otros agricultores vean el potencial de ganancias en la venta de papas y aumenten la producción. “Te lo doy proyectado, el otro año la papa va a estar regalada”, cerró.

Cabe destacar que existe la posibilidad de que la Fiscalía Nacional Económica investigue si hubo o no colusión de precios en el caso de la papa.