Rebeca Naranjo defiende a Cony Capelli de sus peleas con Fran y Rai en GH: “Todos en la vida hemos sido tóxicos”

Rebeca Naranjo, polola del hijo de Raquel Argandoña, Nano Calderón, defendió este miércoles en sus redes sociales a la participante del reality “Gran Hermano”, Constanza Capelli, de su airada reacción con Francisca Maira y Raimundo Cerda tras conocer que la pareja se conocía hace tres años, y no de un encuentro fortuito de hace algunos meses.

La molestia de Cony con Rai y la recientemente eliminada participante del programa de telerrealidad fue uno de los temas más comentados en redes sociales, donde la joven más popular entre los seguidores del programa recibió un alto hate debido a su reacción, tildada de tóxica por parte de varios usuarios de Twitter.

Respaldo a Cony en “Gran Hermano”

En ese contexto, fue que la pareja de Nano Calderón quiso dar su opinión respecto de Cony, a quien decidió respaldar a pesar de su día de furia en el encierro de Buenos Aires.

“Yo no justifico pa’ nada la manera en que Cony trató a Rai, porque siento que no. Pero igual, tratando de hacer una balanza, como que igual la entiendo porque mintió (Cerda)”, inició la emprendedora venezolana.

Rebeca Naranjo defendió la airada reacción que tuvo Cony con Fran y Rai. Fuente: Instagram @rebe_naranjo.

“Yo también siempre dije que creía que (Rai) estaba con ella por estrategia, quizás el muchacho se enamoró, no lo sabemos, o le gustó, pero todos en la vida hemos sido tóxicos”, agregó Rebeca, ya jugada en la defensa de Cony, pero con una nueva candidata para ganar el reality.

“Pa’ qué decimos que no si (es así), y lo malo es que fue en televisión. Pero yo no justifico ese trato, sí. Pero bueno, ahora me gustaría más que gane la Pincoya, yo creo”, dijo.

“Y ojalá que Cony, de verdad, se lleve a ‘Bigotito’. Pero eso, igual como que tenemos que ponernos en los zapatos de los demás, igual molesta, pero yo me imagino que ahí, encerrado, uno se vuelve más loco de lo normal. Se debe pasar más películas de lo normal, y más si sabes que te están mintiendo y que es supuestamente tres años”, finalizó.