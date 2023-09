“Hay que valorar lo que uno tiene en la vida”: La reflexión de Lucila Vit tras reciente fallecimiento de su padre

La popular modelo y exchica Yingo, Lucila Vit, compartió una emotiva reflexión con sus seguidores durante una transmisión en vivo después del doloroso fallecimiento de su padre el pasado 6 de septiembre. A través de su cuenta de Instagram, Vit anunció la partida de su progenitor, “Te voy a extrañar en cada uno de mis días, horas y segundos...”, escribió junto a una foto de él conocido como “Pucho”.

[ Lucila Vit confirma el fallecimiento de su padre: “Te veo y siento en todas partes” ]

En los días que siguieron a esta triste noticia, Lucila Vit decidió agradecer a sus seguidores por el apoyo que recibió en las redes sociales y compartió cómo ha enfrentado este difícil momento. Durante el emotivo live, reveló que la pérdida de su padre ocurrió durante unas vacaciones familiares en Punta Cana.

“Muchos no saben, pero me fui de vacaciones con mi familia y mis papás para pasarla bien y distraerme. Y pasó algo muy inesperado: falleció mi papá allá en Punta Cana”, reveló la modelo.

“Hago este en vivo para decirles que la vida continúa. Se me han hecho muy difíciles estos días, súper complicados, pero también hay que salir adelante”, afirmó la influencer, mostrando su fortaleza a pesar de la tristeza que la embarga.

“Hay que valorar lo que uno tiene en la vida. No pelear, no malgastar el tiempo en estupideces, no criticar, no juzgar. Ustedes también me dan energía para seguir”, señaló Lucila.

[ LEE TAMBIÉN: “No es fácil”: Daniel Fuenzalida habló sobre su regreso a la pantalla tras reciente fallecimiento de su padre ]

La modelo expresó su compromiso de seguir adelante y encontrar la fuerza en sus seres queridos y sus responsabilidades “Tengo que continuar, tengo que seguir con mi trabajo, seguir por ustedes, por mí y por mi familia”, aseguró.

Finalmente, Lucila Vit concluyó su reflexión con una conmovedora perspectiva sobre la vida, señalando: “Al final, uno vive pensando en el futuro y cuando te pasan estos cachetazos que te da la vida, ves lo valiosas que son las personas”.