Pamela Leiva celebra sus 41 años luciendo radiante en bikini

La comediante Pamela Leiva cumplió 41 años y los festejó luciendo su cuerpo en bikini desde las cálidas aguas de la Riviera Maya, en México.

La triunfadora del pasado Festival de Viña compartió las sensuales imágenes a través de su cuenta de Instagram, donde recibió miles de piropos y elogios.

Hoy 17 de septiembre la artista está de aniversario, y como se puede ver en sus historias de esa red social ha estado trabajando como animadora de la Fiesta de la Chilenidad en Lampa, junto al animador Francisco Saavedra.

La reflexión de Pame

Junto a sus comentadas imágenes Pamela Leiva escribió una potente reflexión sobre el estado actual de su vida.

“Compasión no quiero, lástima no quiero. Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Estoy en las tierras de Thalia, por este motivo e Inspirada en mis influencers favoritas que cuando se van de viaje hacen su mansa sesión de fotos… yo dije: “también quiero!!!”. Quedaron bellas!!! Ya se las quiero mostrar…”, expresó

“Estoy a días de cumplir 41 años y siempre me pongo reflexiva para esta fecha. (Les pasa también cuando van a estar de cumple?)… lo que si les puedo decir que ponerse a reflexionar aquí, fue otra cosaaaaaaaa Viva México!”, agregó.

