“Dejen de cagarle la vida a la gente”: Lucas Crespo se defendió de grave acusación en su contra que circula en redes sociales

El exparticipante de Gran Hermano, Lucas Crespo, se vio envuelto en una controversia, después de que una presunta denuncia se propagara a través de las redes sociales. Nadia Bustos es la madre que acusó al influencer de rociar gas pimienta a un su hijo con autismo.

“Quiero hacer un descargo, más que una funa es un descargo y dar a conocer lo sucedido. Ayer en la noche mi hijo de 15 años fue al McDonalds, obviamente no andaba solo y no iba a pie, fue en un contexto familiar. Y en la fila del automac se acerca una camioneta grande, ploma, acorralando al auto de mi hermana quedando frente a frente con la ventana de mi hijo”, escribió la mujer.

La mujer acusó que su hijo “abrió su ventana y el personaje que manejaba identificado como Lucas Crespo García, ex integrante del reality Gran Hermano roció a mi hijo con gas pimienta en su cara. Mi hijo tiene autismo, TDAH, déficit cognitivo de 3 años, 8 meses”.

Finalmente añadió que “se hizo la denuncia, pero eso no quita la rabia que tengo, ya que mi hijo solo fue por una hamburguesa, no hubo provocación alguna, hay cámaras que lo verifican. Rabia porque cree que por ser famoso puede agredir a un niño de esa forma. Esto es injusto. Solo pido compartir para que se haga viral los niños no necesitan agresiones”.

La denuncia rápidamente se volvió viral, generando indignación en línea y debates sobre el comportamiento de Crespo. En respuesta, Lucas Crespo publicó un video en su cuenta de Twitter para defenderse de las acusaciones. En el video, explicó que había estado en Santa Cruz junto a Fran Maira en los días previos y negó su implicación en el incidente.

“Espero que hayan tenido un lindo 18, yo lo estaba pasando bien, hasta el día de hoy, me entero que hay un rumor que circula que ando tirando gas pimienta en una camioneta ploma”, dijo Lucas en el video.

“No fui yo, dejen de inventar cahuines estúpidos, si esa historia realmente pasó, lamentable que haya sucedido, ojalá encuentren al culpable, pero dejen de intentar cagarle la vida a la gente, ya cometo suficientes errores solo para que me tengan que agregar más”, concluyó Crespo en su defensa.