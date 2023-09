Mane Swett reaparece en redes sociales con preocupante mensaje: “Estoy luchando en el mundo real por lo más grande que existe en el mundo”

Mane Swett sigue luchando para poder reencontrarse con su hijo de 11 años, quien se encuentra en Estados Unidos junto a su padre, John Bowe.

Cabe recordar que el menor viajó a New York en diciembre del año pasado, sin embargo, el periodista no quiso traerlo de vuelta en la fecha que acordaron en conjunto y se quedó a vivir en el país norteamericano. A raíz de esto, la actriz se encuentra inmersa en temas legales para revertir la angustiante situación.

Ahora, después de ausentarse por un tiempo de sus redes sociales, la intérprete compartió un nuevo mensaje que preocupó a sus seguidores y seguidoras puesto que podría estar relacionado con esta problemática personal.

“Señal de vida. Hola mi gente buena. No he podido venir porque estoy luchando en el mundo real por lo más grande que existe en el mundo”, declaró Mane Swett a través de su cuenta de Instagram.

“Pero los tengo en mi corazón. Y quise venir a darles las gracias a todos por su apoyo incondicional. Y agradecer también a mis fans por apoyarme con mantener aquí vivo mi trabajo día a día”, agregó la actriz de Chilevisión.

“Las fuerzas no dan para todo y hoy sin ustedes yo no podría estar presente en Instagram compartiéndoles un trabajo que hice a corazón abierto y con un gran equipo que me apoyó siempre. Los abrazo grande y fuerte”, añadió.