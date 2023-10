Máximo Menem tomó importante decisión sobre sus estudios: “La vida es muy corta para perder el tiempo”

Máximo Menem Bolocco, el hijo de la icónica Miss Universo chilena Cecilia Bolocco ha tomado una drástica decisión relacionada a su vida profesional y académica. El joven de 19 años ha tomado la opción de cambiar de carrera y universidad.

Incluso ya se postula a un cargo político dentro de su nueva facultad y aseguró que “la vida es muy corta para perder el tiempo”, según sus propias palabras.

En el transcurso del año 2022, se supo que Máximo había sido aceptado en la Universidad de Los Andes sin haber rendido la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES). Su admisión se basó en su destacado liderazgo en la Fundación Care, una organización perteneciente a su madre, Cecilia Bolocco, lo que le permitió ingresar a la carrera de International Business.

A pesar de haber obtenido buenas calificaciones en su primer semestre en esta nueva carrera, Máximo reveló en junio de 2023 que tenía dudas sobre su elección. En una entrevista, confesó: “Me metí por un impulso a esta carrera nueva, que es increíble, pero no sé si es lo que más me llama”.

Sus intereses parecían haber tomado un giro hacia el mundo artístico. “La verdad es que me gusta harto la moda, el diseño, la arquitectura. Todo el mundo artístico me encanta, y no lo descarto”, confesó el joven de 19 años.

La noticia de su cambio de carrera se hizo pública a través de una publicación en Instagram, en la cual fue etiquetado Máximo Menem. Esta revelación incluyó su postulación a un cargo político dentro de su nueva universidad, la Universidad del Desarrollo, donde ahora está estudiando arquitectura.