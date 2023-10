“El malo aquí no soy yo”: Arturo Vidal respondió a Marité Matus y asegura que no lo deja ver a sus hijos

Arturo Vidal respondió a su expareja Marité Matus luego de que ella lo llamara “Papito Corazón” y realizó fuertes acusaciones con pantallazo incluido. El futbolista del Athletico Paranaense recurrió a las redes sociales para exponer la situación y asegurar que no se le permite ver a sus hijos mientras se encuentra en Chile.

El conflicto se desató cuando Vidal compartió en sus historias de Instagram una noticia sobre una mujer condenada por negar visitas al padre de su hija en Talcahuano, comentando: “Todos los padres tenemos el mismo derecho”. Marité Matus no tardó en responder a estas palabras, criticando las acciones de Vidal hacia sus hijos.

“Apareció el papito corazón hablando de derechos”, partió señalando la influencer, para luego acusarlo de vulnerar los derechos de sus hijos.

[ “Vulneras los derechos de tus hijos”: Marité Matus arremetió contra Arturo Vidal y lo llamó “Papito corazón” ]

Tras esto Vidal mostró un correo electrónico del 28 de septiembre en el que confirmaba su intención de reunirse con sus hijos. “Yo iré por mis hijos a las 15:45. Ok, chao”, se lee en el mail publicado. En el pantallazo se puede observar la respuesta de Matus quien le negaba lo solicitado. “¡No puedes! O te acuso legalmente. Ahora mismo mi abogada se comunicará contigo”, le escribió la mujer.

“Desde que estoy en Chile he solicitado innumerables veces poder pasar tiempo con mis hijos, lo cual se me ha negado siempre. Hoy quise pasar tiempo con ellos y nuevamente no me lo permitieron”, escribió el futbolista junto a la imagen del mail.

“A mis hijos nunca les ha faltado nada y si la gente supiera la verdad y todo lo que he dado por y para ellos, entenderían al fin que el malo aquí no soy yo”, continuó Vidal.

Arturo Vidal Arturo Vidal asegura que Marité no los deja ver a sus hijos. Captura de Instagram

Finalmente concluyó su mensaje con una contundente declaración: “Mi prioridad siempre han sido ellos, hoy me encuentro en proceso de terapia y gimnasio, con el fin de recuperarme y poder seguir trabajando para el futuro de mis tres pequeños, siempre todo es pensando en ellos”, cerró el ex Bayern Múnich.

Como era de esperar, Marité respondió a las acusaciones de Vidal en otra historia de Instagram. “Me encantaría que los escribieras tú y no tu asistente”, lo increpó la madre de sus hijos, para luego añadir: “Y si muestro yo todos los mail? Sobre todo el tema de Ivan Valenzuela?”.