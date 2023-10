“Me sentí indefensa y en peligro”: Belén Mora fue agredida en la vía pública junto a su hijo

Una agresión física y verbal sufrió la comediante Belén Mora cuando trasladaba a su hijo en coche en la vía pública. Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde relató el angustiante y gratuito momento.

“Voy con Poncho en el coche, está durmiendo menos mal, y hace un rato, una persona me empujó a propósito...un hombre, grande. Me empujó el hombro y me dijo: ‘me das asco’”, relató en las historias.

Belén Mora sufrió agresión en la vía pública

“Para que entiendan el nivel de hate (odio) que tiene alguna gente”, agregó.

“Me sentí muy indefensa. Me sentí muy en peligro y me dio mucha pena, porque personas vieron eso, y no hicieron nada”, lamentó.

Según contó, tras la gratuita agresión tuvo que detenerse a realizar ejercicio de respiración “para que no me diera una crisis de angustia”.

Finalmente, invitó a la gente a intervenir en caso de presenciar una situación similar en la vía pública, la cual la dejó con “miedo y angustia”, relató.