“No pueden terminarse! mínimo una explicación”: redes sociales explotan con el fin de “Sin Filtros”

La noche de este martes uno de los panelistas del programa “Sin Filtros”, dio a conocer que el programa se acabó. Pancho Orrego dijo frente a todos y también, frente a una incómoda Bárbara Rebolledo, que se encontraba reemplazando a Gonzalo Feito, que el espacio político llegaba a su fin.

“No sé si lo que voy a decir a continuación debería decirlo al aire y les pido disculpas si estoy hablando más de lo que debería y si no me corresponde a mí decirlo. Siento que tengo una pequeña responsabilidad no solamente con el programa, sino que con la comunidad”, inició sus palabras Orrego.

“Hoy recibí una llamada de producción y de verdad les pido disculpas si no puedo decir esto al aire, pero creo que tengo la responsabilidad de decirlo: ‘Sin Filtros’ para, paramos, esa fue la noticia que se me entregó en la mañana”, siguió.

Las redes sociales de inmediato comenzaron a reaccionar, si dar crédito a la noticia: “No pueden terminarse! minimo una explicación”, manifestaron algunos.

“No pueden parar, es el espacio de las cosas como son , de la política de verdad y en estos momentos donde se deben tomar decisiones los necesitamos. Por qué??? Que se puede hacer para revertir esa decisión??”, preguntaron otros.

“Por qué se acaba el programa??? Curioso, no es lógico sacar de pantalla un programa con tanta audiencia. Digan el motivo real”, otro de los comentarios.