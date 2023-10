“Pensé que iban a intentar matarme”: Britney Spears reveló traumáticos episodios que vivió bajo la tutela de su familia

Britney Spears confesó en su nueva reveladora autobiografía “The Woman in Me” que durante años sintió que su familia “intentaba matarla”. La icónica estrella pop compartió sus experiencias impactantes de los 13 años en los que estuvo bajo la tutela de su padre, Jamie Spears.

En un extracto de sus memorias, Britney también reveló que pasó por un doloroso aborto cuando quedó embarazada de Justin Timberlake. Estos pasajes de su vida arrojan luz sobre los oscuros momentos que enfrentó.

Uno de los episodios más angustiantes fue su reclusión en un hospital psiquiátrico en 2008. Britney confesó que se encerró en el baño con su hijo Jayden por temor a perderlo, lo que llevó a que su padre solicitara la tutela legal.

“En varias ocasiones me resistí, especialmente cuando mi padre me quitó el acceso a mi teléfono móvil”, confesó.

“Y esta es la triste y honesta verdad: después de todo lo que había pasado, no me quedaba mucha fuerza dentro. Estaba cansada y también asustada. Después de que me retuvieron en una camilla, sabía que podían inmovilizar mi cuerpo cuando quisieran. Podrían haber intentado matarme, pensé. Empecé a preguntarme si querían matarme”, relató la intérprete de “Baby One More Time”.

“No veía una salida”, sostuvo; sensación de desesperación que la persiguió durante años.

Años después, la “Princesa del Pop” también se sintió amenazada por su hermana, Jamie Lynn Spears, cuando buscó apoyo después de que su padre la obligara a someterse a rehabilitación. La respuesta de su hermana la dejó devastada, y Jamie Lynn le aconsejó que “dejara de luchar contra ello”.

“Junto con el resto de ellos, ella seguía actuando como si yo fuera una amenaza de alguna manera (...) Esto parecerá una locura, pero lo diré otra vez porque es la verdad: pensé que iban a intentar matarme”, relató Spears.

Incluso después de salir de rehabilitación y volver a su hogar, Britney relató que su familia insistía en estar cerca de ella, lo que alimentaba su creencia de que su vida estaba en peligro. Britney confesó: “Se me pasó por la cabeza que solo me visitaban para rematar lo que habían comenzado meses antes, para matarme de verdad”.

“Si eso suena paranoico, consideren todas las cosas por las que había pasado hasta ese momento: las formas en que me habían engañado e institucionalizado”, concluyó la intérprete de “Toxic”.