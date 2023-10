“Van a existir otras formas de ser mamá”: Mila Correa reveló cómo enfrentó la noticia de que no podrá embarazarse

La conocida brasileña Mila Correa fue diagnosticada con cáncer de mamas hace aproximadamente tres años. Hace algún tiempo, según ella misma reveló, venció el cáncer, y ahora se dedica a entregar información para la detección precoz de esta enfermedad. “Dar charlas sobre el cáncer me ha hecho revivir”, comentó en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Según relató al medio, si bien el cáncer fue eliminado de su cuerpo “Aún estoy en tratamiento, aunque ya pasó la etapa más crítica”. Sin embargo, esta experiencia le dejó algunas amargas secuelas que hoy debe afrontar, como la imposibilidad de embarazarse. “Cuando te dicen que no puedes tener hijos, duele”, confesó.

La ex participante de “Amor a prueba” se refirió, además, a algunas de las secuelas que dejó el cáncer y el tratamiento en su cuerpo y en su vida. Hace un tiempo atrás, ella misma reveló en sus redes sociales, la aparición de un quiste en su útero. Según relata “no es maligno pero seguimos todas las semanas haciendo exámenes. Si no se reduce considerablemente me tendrán que hacer una cirugía en el útero. Pero estoy muy tranquila”.

Además explicó que si bien su cáncer de mama se encuentra en etapa de remisión aún debe “tomar una pastilla todos los días, durante diez años, que es como una quimioterapia. Es un medicamento bien fuerte”. Es por este motivo que su cuerpo “sigue frágil y no puedo tener hijos”, confesó la comunicadora.

Al ser consultada sobre cómo se tomó esta noticia, Mila confesó: “En mi caso, como fue todo tan rápido, aún no estaba en mis planes ser mamá, pero cuando te dicen que no puedes tener hijos, duele”.

“En ese momento hay que darse el ánimo que van a existir otras formas de ser mamá”, sostuvo la brasileña. “Son duelos que uno vive en el proceso y te tienes que recuperar para no quedar pegada. Una de mis características como persona es ver el lado optimista de cualquier circunstancia que sucede en mi vida”, añadió.

“Yo estoy siendo responsable con mi cuerpo, pero no quiero hacer pausas. Si hay una mala noticia, van a venir dos buenas y así ha sido”, finalizó.