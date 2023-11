“Defender a un amigo abusador”: Natalia Valdebenito arremetió contra Paz Bascuñán tras dichos por saludos de alianzas

En una reciente polémica, la destacada comediante Natalia Valdebenito lanzó una ácida crítica hacia la actriz Paz Bascuñán, quien recientemente cuestionó la práctica de algunos colegios de solicitar saludos de celebridades como parte de pruebas para las alianzas estudiantiles.

“¿Qué trasfondo tienen los saludos de famosos para las alianzas? ¿Qué mensaje estamos dándole a los niños y a las niñas de los jardines infantiles? ¿De la básica, de la educación media de una escuela?”, partió señalando la actriz en sus redes sociales.

Bascuñán planteó su preocupación sobre el valor que se otorga a la fama en la educación, afirmando que esto podría enseñar a los jóvenes que los famosos tienen un valor superior, en desmedro de la creatividad y el pensamiento crítico. En esa misma línea sostuvo: “O sea, el lugar que debería estimularte a pensar, a crear, se contenta con la poco original prueba de conseguir saludos de famosos”.

En este contexto, Valdebenito lanzó una crítica mordaz en respuesta a las palabras de Bascuñan. En un mensaje a través de su cuenta X, la humorista expresó: “Por ejemplo el valor de la amistad... esa que te hace defender a un amigo abusador y atacar a sus víctimas”. Esto, haciendo una clara referencia a la posición que adoptó Paz Bascuñan, en apoyo a su amigo, el cineasta Nicolás López, condenado por abuso sexual. Durante el juicio que enfrentó López, la actriz recordada por su papel en “Soltera otra vez”, declaró a su favor.

Fue en este mismo posteo que un usuario le consultó a “Nata” si estaba al tanto de que Paz Bascuñán haya sido amante del cineasta en el pasado, a lo que la ex figura del “Club de la comedia” sentenció: “No cacho esas cosas. No me importa. Lo que sí me importa es que se use el poder para defender a abusadores Imperdonables y para mí, inolvidable”.