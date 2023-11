Hija de Helhue no aguantó las ganas de retar a su mamá por emitir polémico comentario: “Sola nunca estás”

Helhue Sukni apareció el fin de semana en sus redes sociales realizando una particular declaración que dejó preocupados a sus fans. Esto porque subió un video lamentándose de pasar sus días de descanso sola en su casa, sin la compañía de sus tres hijas.

“Estoy sola, tengo tres hijas, de las cuales cada una hace su vida, pero no me importa, filo, es lo que yo elegí, porque yo me separé. Así es la vida”, lanzó sin filtro en un video que más encima tuvo que grabarle un vecino y no sus retoñas como suele pasar,

En el registro la abogada se quejó de su cruel destino sola en casa, pero aseguró que eso “es lo que elegí, por ser una hueo... empoderada que me las creo todas, que no llora”, expresó y aseguró que no lloraría pese a que tenía muchas ganas.

“Tenía ganas de llorar, pero me aguanté, porque no se llora, no hay que llorar, no hay que ser débil en la vida. Llorar es ser débil y la tía Helhue no es débil. Igual me da pena, se me caen lagrimitas, pero lo importante es no llorar”, afirmó, según consigna el portal de Meganoticias.

[ LEE TAMBIÉN: Helhue Sukni entregó sincera y chistosa reflexión sobre la soledad: “Esta es la vida que me toca llevar, sola” ]

La hija de helhue responde

El profundo lamento de Helhue sacó todo tipo de comentarios entre sus seguidores, pero en especial de Widad, su propia hija, quien no quiso dejar de reprocharle su feroz mensaje, ya que la alude directamente.

Por eso, en la misma publicación, la joven le escribió lo que pensaba a su conocida mamá: “Sola nunca estás. ¿Quién es Pablo (vecino que la grabó)? Y para de decir que llorar es de débiles porque por comentarios como ese hay ene gente con problemas de salud mental. Te quiero mucho”.

Puros aplausos obtuvo Widad con su mensaje, el cual se llenó de “me gusta” y también de palabras que la apoyaron con todo por lo malagradecida con la vida que estaba siendo Helhue.