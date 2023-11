“¡Traidor, vende patria!”: Team Patriota le gritó “comunista” a Checho Hirane por apoyar la propuesta constitucional

Sergio “Checho” Hirane fue víctima de una feroz funa organizada por el Team Patriota, grupo liderado por Pancho Malo, y que durante esta jornada lo esperó en la entrada de la radio Agricultura para reprocharle su postura con respecto a la nueva propuesta de constitución que será votada en diciembre.

Todo sucedió estama mañana miércoles cuando el comediante llegaba a su trabajo en la radio para conducir el programa “Conectados”.

Ahí lo estaban esperando un grupo de personas que le gritaron de todo y ellos mismos grabaron la situación que viralizaron por redes sociales.

“#ChechoHirane, traidor, vende patria, una vida de lujo gracias a la política sin saber de política. Promover el ‘A favor’ es promover el socialismo y la Agenda 2030. La derecha de verdad vota EN CONTRA. Sigue sembrando odio”, le dijeron en persona y también en la res social X, ex Twitter.

La reacción de Cheho Hirane

Como era de esperar, el aludido no se quedó callado y ocupó su misma tribuna en el programa radial para hacer sus descargos.

“Me avisaron en la mañana que estaba en grupo de ‘Pancho Malo’ con sus secuases abajo (del edificio), esperando para hacerme una funa”, partió comentando Hirane, según consignó La Cuarta.

“Me ofrecieron hacer el programa desde la casa y, por supuesto, dije que no. No le tengo miedo a nada. Yo creo que las cosas hay que enfrentarlas. La verdad no tengo idea lo que busca el grupo de Pancho Malo”, aseguró.

“Se me acercó la gente, me trataron de vende patria, de traidor, de sinvergüenza , ‘cuánto te están pagando’. La verdad no entiendo nada. No entiendo cuál es la crítica. ¿A mí quién me está pagando? ¿Por qué estoy vendiendo la patria? Realmente no entiendo a este grupo, uno, por cierto, extremo”, se cuestionó Checho.

“Me encantaría saber quién les pega, son mercenarios, de todas maneras. Este mismo grupo ha participado en campañas políticas de distintas personas, por lo menos ‘Pancho Malo’ que es el líder de este grupo ha participado en campañas políticas de distinto color político. Entonces, son mercenarios, están donde les pagan”, finalizó.