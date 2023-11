Bambino a la moda: Mostró su radical cambio de look en redes sociales

Fernando Altamirano, más conocido como Bambino de Gran Hermano, es un fashionista y por lo mismo no deja de llamar la atención con su particular look, que incluye uñas pintadas y peinados tipo futbolista.

Sin embargo, ahora apareció con un radical cambio de imagen, que el mismo había prometido realizar hace pocos días, cuando estaba a punto de dejar la casa-estudio del reality show.

Fue ahí mismo que le juró a Julio César Rodríguez que apenas dejara el encierro no solo se dedicaría a carretear de “lunes a domingo”, sino que también se sometería a un contundente cambio de imagen.

“Me voy a teñir el pelo. Me haré un platinado, un tono blanco. Basti, prepárame la pintura”, dijo en ese momento en que aprovechó de decir el nombre de su barbero, quien es la persona que lo asesora en su imagen.

Por eso, durante la última jornada, el joven apareció en sus historias de Instagram mostrando su tremendo cambio, demostrando que cumplió con lo prometido y evidenciando que esta fue una forma de terminar con la etapa del reality show en el cual participó.

En un video donde luce su caballera totalmente platinada, Bambi, como le dicen sus más íntimos, expresa lo siguiente : “Hola todos ¿cómo están?, bueno acá vengo a subir mi nuevo look, espero les guste, fue hecho por mi barbero Basti”.

“Voy a dejar acá el Instagram etiquetado de su barbería, su Instagram personal de trabajo, así que nada. Nuevo ciclo, nuevos caminos. Espero que cargados de éxitos...”, agregó el ex participante de Gran Hermano.

