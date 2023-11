Bambino aclaró supuesto affaire con Camilísima: “Hubo un beso, pero…”

Tras su salida de Gran Hermano, Fernando Altamirano, conocido como Bambino rompió su silencio y en una entrevista con CHV Noticias, el ex jugador desclasificó los detalles de su encuentro con Camilísima, y aclaró los rumores sobre un “beso” que se habría dado con la ex polola de Sebastián Ramírez.

[ LEE TAMBIÉN: Camilísima responde con todo a Seba Ramírez por supuesto affaire con Alexis Sánchez ]

“No me siento triste, me siento súper feliz porque la verdad este reingreso no me lo esperaba. Esperaba quizás reingresar en un repechaje pero no ahora. Cayó del cielo y, sinceramente, estas semanas lo pasé súper bien, fui súper feliz. Me voy con el corazón llenito”, expresó Bambino tras ser el último eliminado del reality de CHV.

En cuanto al encuentro con Camilísima, Bambino declaró: “Me cayó súper bien”. Al ser cuestionado sobre la especulación de un posible romance, aclaró que “hubo un beso, pero en la cara” y enfatizó que no hubo ningún tipo de acercamiento más allá de una muestra de cortesía. Bambino continuó diciendo: “Cuando la conocí, le di un beso en la cara para saludarla. ‘Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Fernando’. Así que hubo un beso, pero en la cara”.

Ante las crecientes especulaciones sobre un “affair” con Camilísima, Bambino insistió en que “lo que se rumorea por ahí es un mito”. Desmintió los rumores de un beso apasionado y aseguró que no hubo ningún “merequetengue” ni “tentenvilú”, subrayando que su relación con la periodista se mantuvo en un nivel amistoso. También aclaró que no ha vuelto a verse con Camilísima desde esa noche.

Finalmente aseguró que “No la he vuelto a ver, pero buena onda”. “Un saludo a la Cami, me cayó súper bien. Así que un saludo”, cerró el ex jugador de Gran Hermano.