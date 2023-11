Yazmín Vásquez reveló reciente operación en uno de sus ojos debido a una ptosis palpebral: “No tenía cómo disimularlo”

La reconocida periodista Yazmín Vásquez reveló recientemente a sus seguidores que se sometió a una cirugía para corregir un problema en su ojo izquierdo, afectado por ptosis palpebral. Vásquez contó que hace algún tiempo notó cambios en su párpado, lo cual la llevó a buscar ayuda médica.

En conversación con el medio Las Últimas Noticias, Yazmín detalló: “Gracias a un amigo fui a un oftalmólogo especializado en oculoplástico (...) Me explicó que tenía ptosis palpebral, que es cuando pasa eso con el párpado”.

Añadió que “con el tiempo el problema fue aumentando. Hice yoga facial para levantar el ojo. Mis amigos bromeaban conmigo, me decían ‘muñeca mala. Me acomplejé, llegó un momento en que era evidente y no tenía cómo disimularlo”, se sinceró la comunicadora. La periodista describió la situación como tener “el ojo en una persiana semicerrada”.

Tras consultar a un oftalmólogo especializado en oculoplástica, Yazmín fue diagnosticada con ptosis palpebral. “Tuve una cirugía ambulatoria que duró una hora en total. La magia de la operación está en la recuperación (…) Ahora estoy haciendo vida normal, pero no puedo mojar el ojo, tampoco puedo tomar sol”, añadió la periodista

Aunque actualmente lleva una vida normal, Yazmín reveló algunas limitaciones postoperatorias: “No puedo mojar el ojo, tampoco puedo tomar sol”.

En sus redes sociales agradeció el apoyo y preocupación, y le explicó a una seguidora que “se me cayó un párpado, así que me tuve que operar, pero todo muy bien”. Al mismo tiempo agradeció su preocupación y detalló que: “Tiene varias causas, puede ser congénito, por un golpe o parálisis”. Finalmente expuso que en su caso era “congénito”.