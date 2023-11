“La tengo que recuperar mañana”: Helhue Sukni revela inesperado problema por orden de reclusión en su contra

Helhue Sukni sorprendió esta semana a sus seguidores de redes sociales al revelarles el inesperado problema que sufrió en el Juzgado de Garantía de Papudo, a raíz de una orden de reclusión en su contra por una falta que no cometió con su automóvil.

La mediática abogada, una habitual usuaria de Instagram, donde suele contar de sus andanzas personales y profesionales a sus fanáticos, dio cuenta de un desagradable episodio que debió enfrentar en las últimas semanas debido a una infracción automovilística que cometió una de sus hijas en el verano pasado.

El drama de Helhue Sukni

“Mañana (hoy) recibo mi licencia de conducir, porque no les había contado antes”, inició Helhue, quien pese a estar con un notorio estado gripal, decidió explicar el motivo de su bajón por el parte de tránsito que recibió Samia Rabi, y que acabó con ella en tribunales.

“Lo que pasa es que a ‘La Bombona’ (como le dice a Samia) le habían quitado su licencia (de conducir). Miren, les voy a contar. Lo que pasa es que en febrero ‘La Bombona’ se fue a Puerto Velero, con unas amigas. Iba como a 148 kilómetros por hora, y le sacaron un parte empadronado”, explicó la abogada.

¡Felicitaciones a la feliz pareja!: Helhue Sukni celebró el matrimonio civil de su hija Widad

“Total que llegó el parte, poh. Entonces yo dije el parte se pagará. Cuando uno saca el permiso de circulación pa’l año siguiente, porque el parte llegó en abril, cuando ya habíamos sacado el permiso de circulación, de un auto mío”, prosiguió su relato Sukni, quien dio a entender que el problema de su hija terminó rebotándole a ella debido a que era la dueña del vehículo parteado por Carabineros.

“Cuando en esto, amigos, sin tener arte ni parte, fue cuando me fui encima a Playa del Carmen (México), el mismo día. Me llegó una orden de ir a dormir 14 días, por no pagar el parte, me llegó ahora”, indicó.

“¿Hace cuánto? Hace 20 días atrás. Fui acá a la Municipalidad cercana a mi domicilio, a pagar el parte. Pagué el parte, tuve que sacar un vale vista, hue***, al banco, al frente, además lo mandaban por carta certificada, porque el Juzgado de Garantía de Papudo no tenía todo en línea, y me hicieron entregar mi licencia. En circunstancias que yo nunca manejé, iba arriba del avión cuando ‘Bombona’ iba manejando el auto mío”, aseveró.

“Bueno, en definitiva me quedé sin licencia, y la tengo que recuperar mañana (hoy) o pasado mañana (viernes), debo sacar la cuenta. Creo que mañana (hoy), porque son 15 días, así que todos estos días he tenido que andar de copiloto nomás. No he podido manejar”, finalizó.

Hija de Helhue no aguantó las ganas de retar a su mamá por emitir polémico comentario: “Sola nunca estás”

Helhue Sukni y su relación con “Ina”, la narcotiktoker asesinada en Padre Hurtado