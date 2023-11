“La gente está muy alterada”: Aylén Milla relató accidente automovilístico que vivió este fin de semana

Aylén Milla, la modelo trasandina que reside en nuestro país, relató un incidente que vivió este domingo. Según compartió en sus historias de instagram, cuando iba de camino a buscar a un amigo y colega para un proyecto laboral, un conductor irresponsable pasó un semáforo en rojo, colisionando con el vehículo en que la modelo circulaba en luz verde.

“Les cuento que hoy tenía mucho trabajo por hacer, iba a trabajar yendo a buscar al fotógrafo, mi amigo, y cruzo en verde el semáforo en auto y me chocan, así despiadadamente”, relató la argentina, describiendo la angustiante situación que vivió.

Afortunadamente, gracias a su rápida reacción al volante, Aylén logró evitar consecuencias graves. “Gracias a Dios lo vi y tuve el reflejo de frenar y me agarró la punta, porque sino yo creo que me hacía dar un trombo, terrible… así que gracias a Dios… El tipo pasó en rojo, un desastre, gracias a Dios yo me había hecho Reiki”, expresó aliviada.

Además, la modelo destacó la reacción del responsable del choque, quien mostró temor ante la posibilidad de que ella reaccionara con enojo. “El tipo se baja con un miedo de que yo lo putee y le digo como ‘todo bien’ y me dice ‘¿Cómo? ¿No estás enojada? y le digo ‘son cosas que pasan, estamos a salvo y eso es lo importante’”, detalló.

Aylén reflexionó sobre la tensión que percibió en el momento: “En fin, cuestión de que los domingos parece que la gente está loca porque encima chocamos y como que yo paré en una esquina, él paró en otra esquina, obviamente son dos avenidas súper concurridas en Kennedy y venían todos por atrás con bocinas porque uno estaba frenado porque chocó… La gente está muy loca, muy alterada”.

Finalmente como gesto de responsabilidad, el conductor se comunicó posteriormente para disculparse y ofrecer cualquier tipo de ayuda. “Me habla cualquier cosa y mil disculpas. Gracias por tomártelo de manera relajada”, le escribió el protagonista del accidente.

[ “Lo importante es que estoy viva”: Aylén Milla habla sobre su difícil año tras diagnóstico de cáncer ]