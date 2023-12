“Es Inteligencia Artificial. No soy yo”: Denise Rosenthal condenó filtración de supuestas fotografías íntimas

La reconocida cantante chilena, Denise Rosenthal, rechazó enérgicamente la supuesta filtración de imágenes íntimas que circulan en redes sociales. La artista, a través de sus historias de Instagram, desmintió su participación en las mismas, atribuyendo la creación de dichas imágenes a la Inteligencia Artificial (IA).

“Había omitido este tema, pero me han llegado muchos mensajes. La verdad no me gusta masificar estas cosas. Siempre cuando salgo a decir algo se masifica más”, expresó Rosenthal.

La cantante informó que usuarios malintencionados habrían tomado fotografías de sus perfiles en redes sociales para posteriormente manipularlas con tecnología de Inteligencia Artificial. Negó tajantemente su participación en el video que se ha vuelto viral, enfatizando que las imágenes son completamente falsas.

“Esto es totalmente Inteligencia Artificial (IA), es absurdo, no soy yo. Paren la we… No compartan hue…”, declaró de manera contundente. Además, la artista se pronunció sobre la invasión a su privacidad, señalando: “Mi intimidad es mi intimidad. Nunca van a encontrar fotos así. Hasta le llegaron las fotos a mi mamá, ¿de verdad hay gente que se la cree?”.

En esa misma línea añadió: “Lo otro que está circulando es un video, no soy yo, ni siquiera tiene mi tatuaje”.

[ LEE TAMBIÉN: Camilo Zicavo destacó el talento musical y puesta en escena de su esposa Denise Rosenthal ]

Ante la gravedad de la situación, Denise Rosenthal anunció que está tomando medidas legales contra aquellos responsables de difundir estas imágenes falsas. La artista expresó su preocupación, especialmente por aquellos que podrían creer erróneamente en la autenticidad de las imágenes manipuladas, destacando los riesgos asociados con la tecnología de la Inteligencia Artificial.

Finalmente señaló que “estoy tomando acciones legales al respecto, porque la Inteligencia Artificial está llegando a un punto donde es peligrosa, sobre todo cuando hay gente que no sabe que existen estas cosas y se lo creen”.