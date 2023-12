Aseguran que esposa de Miguelito habría pedido la renuncia del participante al reality Tierra Brava: “Le han llegado amenazas”

Según declaraciones emitidas en el programa “Zona de Estrellas”, Marlene Valencia, la pareja del exintegrante de Morandé con Compañía, habría solicitado de manera urgente la renuncia de Miguelito al reality “Tierra Brava”.

Esta información fue difundida por el periodista farandulero, Hugo Valencia, quien señaló: “Me comentan que han pedido la salida inmediata de Miguelito de Tierra Brava. La información que me llega es que sería precisamente su mujer quien habría tomado contacto con la producción de Canal 13 para pedir que, por favor, saquen a Miguelito del reality”.

El motivo detrás de esta solicitud radicaría en las amenazas que estaría recibiendo el círculo más cercano de Miguelito en el exterior. Aunque no se han especificado amenazas concretas que se vinculan directamente a las controvertidas acciones de Miguelito dentro del programa.

“Le han llegado ciertas amenazas que hacen peligrar la integridad del círculo más cercano a Miguelito, debido a las acciones que él ha tenido dentro del reality. No me especifican cuáles”, aseveró el periodista, según consignó el medio Radio Agricultura.

Ante esta revelación, el periodista se puso en contacto con Marlene Valencia para obtener su versión de los hechos. “(Me dijeron) que ella no va a dar luces de lo que cree o piensa de todo lo que ha hecho Miguelito en el programa, como el coqueteo con otras mujeres. Que cuando él salga va a tener que dar muchas explicaciones de eso”, relató Valencia.

“Insisto, no me lo ha dicho ella porque no le interesa y tampoco quiere hablar del tema de las amenazas ni de que ha pedido la salida de Miguelito y mucho menos su vinculación con otras mujeres”, agregó.