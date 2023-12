Soldado del amor: La historia del militar que desfiló de mariposa a petición de su hija

El Cabo 2° del Ejército, Sergio Salgado, se convirtió en un verdadero héroe en la comuna de Victoria, pero sobre todo para su pequeña hija y su familia. Esto, porque no dudó ni un segundo en cumplir el sueño de su retoña de 11 años y accedió a su petición de desfilar vestido de mariposa en el Carnaval de la Primavera.

“Cuando mi hija me dijo que tenía que vestirme de mariposa, no tuve que pensar nada. No fue tema. Si ella me dijera, papá nos toca ir vestidos de princesa, yo voy a poner todo de mi parte para hacerla feliz”, contó el soldado del amor al medio LUN.

Según relató el instructor militar, toda su familia iría al evento disfrazados de insectos, pero a última hora se bajaron del desfile la madre y hermanos.

Papá se vistió de héroe

Producto de ello, al feliz padre no le quedó otra que poner el pecho a las balas y vestirse como su hija quería.

“Nos preparamos con anticipación y fuimos a comprar los disfraces al mall chino de la ciudad. Julieta me eligió ella misma las antenas y el traje, porque yo había escogido otro color. Me dijo: papá, el lila te va a quedar más bonito”', recordó.

Su traje se convirtió en la sensación del desfile y comenzaron a viralizarse las imágenes de su performance. Incluso, la misma gente le pedía una selfie para el recuerdo.

“Julieta era quien llevaba la batuta. Ella me acomodaba la falda (tutú), me arreglaba las arrugas de la polera y me decía con quién nos sacábamos una selfie. Por mi trabajo, yo estoy acostumbrado a mandar, pero en ese momento era ella quien mandaba. Yo estaba a sus órdenes”, aclaró, orgulloso.

Su pequeña hija, en tanto, quedó sorprendida con la reacción de la gente.

“¡Papá, mira cómo te aplauden!’ Yo le contesté que los aplausos eran para ella porque se veía bonita. ‘No, papá, te aplauden a ti porque eres el único hombre vestido de mariposa’”, contó el felicitado padre.