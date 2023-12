“Una verdadera pesadilla”: Don Francisco reveló la angustiante situación que sufrió en Estados Unidos

“Una verdadera pesadilla” dijo haber vivido Don Francisco en su último viaje a Estados Unidos, según reveló él mismo en su cuenta personal de Instagram.

Todo ocurrió el día 26 de noviembre cuando llegó a la ciudad de San Antonio, Texas, lugar al cual lo invitaron a inaugurar un centro de rehabilitación de la Teletón.

Según contó, al llegar se dio cuenta de que no había llevado el medicamento que toma para el insomnio, la eszoplicona, que es un inductor del sueño que sólo de vende por “receta detenida”. Sus pastillas quedaron en su casa de Miami, por lo cual era casi imposible volver.

Por lo mismo, expresó que luego de darse cuenta de que no tenía su medicamento “no sé si por la preocupación que se sumó al enojo que me produjo el olvido y la falta de mi inductor de sueño, estuve despierto desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana”.

Don Francisco aseguró que probó todas las técnicas posibles para dormir, pero no hubo caso, simplemente “nada funcionó”, lo cual le produjo una angustia que pocas veces dijo haber sentido.

Se desahogó

Al parecer, lo ocurrido fue algo excepcional, porque aseguró que nunca lo había pasado tan mal: “En mis 83 años, jamás me había ocurrido algo así, es la peor sensación y la mayor angustia que he soportado en una noche. fue desesperante, no hubo manera de dormir”.

Todo se pudo color de hormiga cuando más encima llamó a su médico en busca de ayuda, pero este le dijo que no podía recetarle una receta nueva para otro estado del país norteamericano: “Comencé a desesperarme nuevamente, me resistía a la idea de pasar otra noche en vela”, confesó.

Al final, el conocido animador logró conseguir un medicamento similar que algo lo ayudó: “Lo que a mí me ocurrió le puede pasar a cualquiera, y tratar de buscar respuestas pudiera ser un aprendizaje para todos”, terminó con la intención que el Departamento de Salud de Estados Unidos pueda solucionar futuros problemas como este.