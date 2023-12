“¡No todo es malo, José!”: Gobernador Orrego le responde a Neme tras decir que Santiago es “hedionda y ordinaria”

Fue ayer, partiendo la semana, que el animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme lanzó un lapidario diagnóstico de lo que ocurre en la actualidad con Santiago, sobre todo con los lugares más emblemáticos del centro, de los cuales dijo que era una ciudad “fea, de mal gusto, sucia y hedionda”.

La opinión sin anestesia del periodista fue replicada por varios medios, ya que el mismo aseguró que ““Viene ese buenismo idiota a tratar de convencernos que el buen olor es mal olor, que esa pintarrajeada ordinaria es arte. No, es una ciudad fea, Santiago no era así. (...) Esto que estamos viendo es feo, es ordinario, uno no quiere vivir así. Esto no es pobreza, la pobreza no es necesariamente eso”, lanzó, entre otras cosas, sin mencionar que además se refirió a la delincuencia y poco hornato de la ciudad.

La respuesta de Orrego

Siendo invitado hoy martes al programa matinal de Mega, el Gobernador de Santiago Claudio Orrego, salió en defensa de su ciudad y paró en seco a José Antonio Neme al decir: “¡No todo es malo po José!”.

“Una cosa es mirar el problema de frente, pero también estamos cambiando la ciudad para bien”, aseguró, tras hablar de casos concretos donde se están haciendo nuevos parques y limpiezas.

Como era de esperar Neme no se quedó callado, “Esta ciudad no resiste más es una fea ciudad (...) no es para que usted se enoje, yo solo le estoy diciendo lo que la gente ve y lo que la gente conversa. Si a los políticos les molesta escuchar lo que la gente conversa ese no es problema mío...”.

Al final, Claudio Orrego le dijo que tampoco estaba enojado con él, pero que se fijara en las cosas buenas de Santiago.