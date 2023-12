El mea culpa de Jordi Castell sobre el quiebre con su exesposo: “El error más grande fue...”

Jordi Castell, panelista de Tal Cual, abrió su corazón en el último episodio del programa para reflexionar sobre sus relaciones pasadas, especialmente sobre el quiebre con su exmarido.

Hace un par de semanas, el fotógrafo compartió algunos registros de su viaje a la India, y tras regresar de su viaje, compartió algunas reflexiones e introspección que realizó durante ese tiempo.

“Efectivamente me rayé más en la India, pero porque me pasaron tantas cosas en Varanasi. Cuánto me he equivocado, cuánto tiempo más tengo para equivocarme, por qué sigo mintiéndome”, expresó.

El momento de sinceridad de Castell continuó al referirse a su reciente separación. “Quiero ser súper humilde, una vez más. Todos hemos tenido matrimonios fallidos, relaciones que se han acabado, unas con más escándalos que otras, unas más mediáticas que otras”, compartió.

Al hablar de su exmarido, el panelista reveló detalles sobre los errores que reconoció haber cometido en esa relación. “Yo me separé hace dos años y no tengo ninguna mala onda con mi exmarido, le deseo lo mejor. Creo que el error más grande fue quizás, no sé si compartirlo o haberlo publicado, o haber expuesto mi relación completa”, confesó.

“De repente es bueno guardarse para uno (...) creo que es muy sano, para nosotros que estamos expuestos o para cualquier persona común y corriente, que de repente no tiene por qué estar contando todas las cosas buenas”, concluyó el fotógrafo.