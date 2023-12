“Esto excedió todos los límites”: ‘Experto en reality’ recibió amenazas de muerte tras pelea con Sebastián Ramírez

En una verdadera teleserie de dimes y diretes se está transformando la disputa entre Sebastián Ramírez y uno de los panelistas de la primera temporada de Gran Hermano, Francisco Halzinki, más conocido como “El Experto en Realiry”.

El tema es que primero fue Sebastián, quien se mostró enojado con el opinólogo, ya que según él, este había hablado mal de su persona y le dijo un montón de insultos y epítetos a través de un video que publicó en su Instagram.

Luego, el aludido reaccionó negando las acusaciones y enviando nuevos mensajes al ex chico reality. Pero después apareció una cibernauta acusando a Halzinki de sí ser ofensivo con sus palabras y exhibió un supuesto mensaje donde el comunicador la estaría tratando mal.

Poco después fue el mismo Francisco quien publicó nuevos mensajes de personas que lo están amenazando de muerte y con frases irrepetibles lo tratan de intimidar, enviándole feos discursos de odio.

“Lacra cul...”, “te gusta tirar mier... y después andar llorando”, “rata cul.. te vamos a pillar”, son algunos de los intensos y ofensivos mensajes que está recibiendo Halzinki y que él mismo expuso en sus historias de Instagram, donde además escribió una nueva declaración.

“Está lejos de ser parte del show”

Francisco Halzinki simplemente expresó lo que le hacen sentir estas feas amenazas y además da a entender que tomará acciones para frenarlas.

“Esto ya se fue de las manos por culpa de alguien que no tiene escrúpulos y que acostumbra que nadie le diga nada y siempre le dejen pasar todo”, comienza diciendo.

“Afortunadamente yo sí tengo las herramientas para poder resguardarme y tomar todas las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables, pero amenazas como estas no las voy a dejar pasar”, agregó.

“También me pregunto qué pasa con todas esas personas que se han sentido pasadas a llevar por él y no tienen el carácter o simplemente la fuerza para afrontar una situación así, esto excedió todos los límites y está lejos de ser parte del show” aseguró.

“Si vamos a subir cosas buenas, también subamos las que no lo son tanto, igual estas cosas me dan lo mismo la verdad, pero sí me sorprenden, porque dicen que soy yo quien supuestamente insulta por DM cuando el que está siendo insultado y denostado soy yo”, dice parte del nuevo comunicado de Francisco Halzinki.

“Por culpa de alguien que una vez más fue propulsor de la violencia, de la agresividad. Con esto finalizó el tema pero les dejo estas capturas para que vean que personas como ellas, con tanto odio e insultos gratuitos no llegan a ninguna parte, responderles, nah, ¿para qué?”, finalizó.

