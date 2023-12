Renunció en plena gira de estudios: Profesor tiró la toalla con alumnos mal portados en Alemania

El desordenado comportamientos de algunos alumnos llevó a un profesor de Punta Arenas a renunciar en plena gira de estudios por Alemania, luego de diversas conductas de sus estudiantes que lo sacaron de sus casillas.

Así lo contó el docente Sebastián Vargas, quien envió una carta a los apoderados anunciándoles que se retiraba de la jefatura del curso y dejaba a los padres y al colegio “con la libertad de continuar con el tipo de educación que prefieren para sus hijos”, escribió según consignó el medio LUN.

[ Daniella Campos aclara detalles de la orden de detención en su contra: “El victimario pretende transformarme a mí en victimaria” ]

Según contó el profesor de tercero medio del Colegio Alemán, la pesadilla comenzó luego de viajar el 19 de noviembre con 48 estudiantes a conocer Alemania. Pero, tras 10 días en Europa, surgieron los primeros actos de indisciplina.

Profesor no recibió apoyo de apoderados

“Chicos del grupo de organizaron, se apartaron de la zona segura, compraron harta droga (marihuana ilegal en Chile y acá en Alemania) con la intención de usarla con sus demás compañeros, la trajeron al hotel arriesgando a todos los demás e incomodaron a compañeros que no compartes esos vicios”, fue para de la misiva que redactó el docente a los padres.

Sin embargo, su reclamo no fue bien recibido por los apoderados de los cuatro estudiantes aludidos, por lo cual decidió dar un paso al costado.

“Esta desautorización de ustedes, protegiéndolos de una reprimienda razonable después de cometer un delito, me ha causado un daño psicológico tremendo, generando problemas familiares, laborales y sociales que no aguanto más. Me retiro de la jefatura del curso”, señaló, para luego regresar a Chile.

Desde el colegio en tanto, no quisieron referirse a la delicada situación, mientras los estudiantes continúan con la gira a cargo de otros adultos responsables.